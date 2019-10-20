Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN) представил в социальных сетях грандиозный проект «Азербайджан 101», посвященный 101 –летию Азербайджанской Демократической Республики и в честь 28-я годовщины восстановления государственной независимости Азербайджана — Дню государственной независимости.

«Azərbaycan! Mən səni sevirəm! Хочу ещё раз поздравить всех своих земляков с праздником Дня Независимости Азербайджанской Республики! Где бы мы ни находились — мы всегда думаем и помним о своей Родной Земле, стенах, близких людях, детстве, родных краях… Азербайджан, спасибо, что всех нас объединяешь! В этом году Республике исполнился 101 год! И от чистого сердца и с самыми тёплыми эмоциями мы подготовили этот музыкальный подарок. Спасибо всем за участие!», — написал певец в соцсетях.

В проекте приняли участие звезды эстрады и оперного искусства – народные артисты Азербайджана Юсиф Айвазов, Самир Джафаров, Эльчин Азизов, Фаик Агаев, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Севда Алекперзаде, Аббас Багиров, Адалят Шукюров, Манана Джапаридзе, Мири Юсиф, исполнители Азад Шабанов, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Джейхун Зейналов, Ильгар Хаял, «Раст» Сабир, Самир Багиров, Сямра Рагимли, Хайям Нисанов, Эльнур Гусейнов, Bahh Tee, Elman, Jony и Ellai.

Minval.az