Российский писатель, общественный деятель, председатель экспертного «Изборского клуба» Александр Проханов считает, что Азербайджан за 28 лет своей независимости после распада Советского Союза достиг больших успехов. Такую точку зрения Проханов выразил «Москва-Баку» по случаю Дня Независимости Азербайджанской Республики.

«При президенте Ильхаме Алиеве мы видим последовательное, осмысленное строительство независимого государства как субъекта международной политики, — говорит Проханов. — Я считаю, что Азербайджаном сегодня прекрасно осуществляются международные связи – с Россией, Турцией, Ираном. Неплохие отношения с Западом, что тоже очень важно. Многополярная, многоаспектная политика сегодня очень важна. Азербайджан вносит гармонию, баланс в регионе, а регион платит ему за это своей стабильностью, симпатиями, инвестициями.

В сложные для страны годы, во времена безумной постсоветской вакханалии Гейдар Алиев прекратил отток русских людей. И сегодня русские чувствуют себя в Азербайджане уверенно, убежденно, что подтверждает положение моих предков — молокан, живущих в Ивановке под Шемахой.

Воссоздание государства сегодня носит системный характер. Азербайджан имеет основательный духовно-исторический, культурный базис, показывающий, что страна, азербайджанский народ, их долгая история, культура, традиции уходят в глубь веков. Это не одномоментное государство, не государство-однодневка, его традиции – в толщах мировой истории.

При этом огромное внимание в Азербайджане уделяется модернизации. Азербайджанская Республика сумела очень хорошо распорядиться своей нефтью. Она вложил доходы от нефти в инфраструктуру – в создание нового образа города, в новые современные здания, дороги, в социальную политику. Какие интересные мировые соревнования ежегодно проходят в Баку. Когда я в последний раз был в столице Азербайджана, все улицы гремели от Формулы-1, все рукоплескали состязавшимся пилотам.

Нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев – это находка для страны, это лидер нового типа, которому удается решать сложнейшие процессы в условиях, когда страна по-прежнему находится в состоянии войны со своим соседом, по-прежнему летят пули и льется кровь.

Армения так и не вышла из карабахского конфликта и этот конфликт уносит последнюю энергию и силы армян, которых в Республике становится все меньше и меньше, они покидают свое государство».

Minval.az