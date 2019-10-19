Лидер ПНФА Али Керимли около 23.00 был отпущен из полиции. Об этом сообщили в ПНФА.
Керимли был задержан в субботу сразу после того, как покинул свой дом и направился к протестующим.
Лидер ПНФА Али Керимли около 23.00 был отпущен из полиции. Об этом сообщили в ПНФА.
Керимли был задержан в субботу сразу после того, как покинул свой дом и направился к протестующим.
Дата: 2019/10/19 23:49
Раздел: Азербайджан, Важно
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