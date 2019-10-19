Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует решение административного суда французского города Лион от 17 октября 2019 года об отмене незаконного «соглашения», подписанного между французской коммуной Виллербанн и оккупированным азербайджанским городом Шуша 18 мая 2015 года вопреки положениям национальных законодательств Азербайджана и Франции. Об этом говорится в заявлении министерства.

«До настоящего времени соответствующими решениями судов Франции были отменены 10 незаконных «соглашений», подписанных между городами Франции и так называемыми «местными властями», созданными незаконным режимом на оккупированных территориях Азербайджана. Следует особо подчеркнуть, что все три незаконных «хартии», подписанных с городом Шуша, который является историческим центром Нагорно-карабахского региона Азербайджана, были отменены.

Азербайджанская сторона верит, что другие все еще действующие и несовместимые с положениями законодательства Франции, особенно со статьей 73 Конституции Франции, незаконные «документы», будут вскоре аннулированы судами Франции.

Верховенство закона превыше всего и армянские лоббистские группы во Франции должны понимать, что их попытки реализовать свои интересы путем нарушения законов и международных обязательств Франции обречены на провал», — говорится в сообщении министерства.

Minval.az