В Армении — очередное громкое расследование, на сей раз парламентское. Специальная комиссия Национального собрания Армении ищет виновных в поражении Еревана в апреле 2016 года. «На ковер» в парламент уже вызывают генералов, армянские наблюдатели гадают (и едва ли не делают ставки), получит ли такой вызов еще и бывший президент Армении Серж Саргсян. Ему Никол Пашинян, правда, обещал неприкосновенность, но верность слову, похоже, к числу сильных сторон «народного премьера» не относится.

А пока что свое отношение к этому «разбору полетов» решил высказать бывший глава Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц. Сначала в одном из своих интервью он проворчал, что не желает, дескать, «принимать участие в политике осуждения генералов, командиров, офицеров, которые якобы допустили ошибки. Естественно, что на фронте бывают ошибки, но они не преступны, ситуация была такая». А потом выдал главное: «В случае с Апрельской войной (орфография сохранена — Minval.az) Азербайджан переместил 20 процентов своих вооруженных сил в направлении передовой, а перед ними стояли дозорные на передовой, которые героически сражались. Я не хочу участвовать в подобном политическом процессе. Что они там ищут?»

А вот это уже интересно. Потому как генерал Тер-Григорьянц нечаянно выболтал страшную тайну и обнулил прямо-таки титанические усилия армянской пропаганды. В самом начале апрельских боев «министерство обороны Нагорного Карабаха» гордо возвестило: такой-сякой Азербайджан «задействовал практически все имеющиеся в его арсенале средства для организации атаки». Потом армянские пропагандисты надорвали голосовые связки, уверяя, что в наступление была брошена едва ли не вся азербайджанская армия (хорошо еще, что не приплели сюда для полноты впечатлений еще и армию Турции), но доблестные армянские зинворы…

Впрочем, справедливости ради, во время апрельских боев в 2016 году армянская пропаганда обрушила на свою аудиторию изрядное количество фейков. И не только пропаганда, кстати говоря. Не кто иной, как президент Армении Серж Саргсян на встрече с дипломатами заявил: «Уверяю вас, что никаких территорий азербайджанцы не освобождали… азербайджанцы завладели территорией всего в 200-300 метров». Затем, 17 мая того же года, вынужден был признать: Армения потеряла 800 гектаров. На самом деле их было не менее 2 тысяч, причем речь шла о стратегических высотах, к тому же оказалась перерезанной важная дорога, позволявшая перебрасывать резервы. В минобороны Армении сначала тоже уверяли, что не теряли никаких территорий, а затем требовали от Азербайджана «вернуться на прежние позиции».

Только вот на этом фоне заявление Тер-Григорьянц — это не просто очередной лопнувший фейк армянской пропаганды, а еще и повод серьезно задуматься, не слишком ли опасным для Еревана становится существующий расклад сил. Более того, экспорты напоминают: прорыв эшелонированной и подготовленной обороны в ходе боевых действий, даже при превосходстве в живой силе и технике — уже событие чрезвычайное. Накануне апрельских боев армянские стратеги вовсю расхваливали «линию Оганяна», созданную в Карабахе. Но если оборона армянской армии была прорвана всего за несколько часов, да еще к тому же Азербайджану не пришлось задействовать даже половину своей военной мощи,..то ереванским стратегам есть от чего схватиться за голову. Тем более что в Азербайджане объявили об очередном увеличении военного бюджета — на сей раз на 20%.

Сам Норат Тер-Григорьянц, судя по всему, тоже понимает, какая невеселая ситуация создалась для Армении. И предлагает из нее весьма оригинальный выход. По его рецепту, нужно вести переговоры, но…с Россией. По словам отставного генерала, надо «вести переговоры и доказать, что Карабах был передан Азербайджану в 21-ом году, нужно вести переговоры с Россией, чтобы этот договор был аннулирован, поскольку Россия является правопреемницей СССР».

Здесь, конечно, нелишне напомнить Тер-Григорьянцу, который, кстати, нечто подобное уже высказывал года два назад и даже грозился отправить письмо в Совет федерации России, что бывшие республики СССР уже больше четверти века назад признаны в своих «постсоветских» границах. И что даже если РФ и является правопреемницей СССР, то пересматривать границы других государств в ее полномочия не входит. Конечно, может быть, что ереванских стратегов не на шутку воодушевило «возвращение Крыма в родную гавань», и там пребывают в полной уверенности, что РФ наверняка повторит опыт. Но, как бы это поделикатнее, в случае с Крымом Россия расширяла свою территорию, сохраняла под контролем главную базу своего ВМФ на Черном море. И, как бы это поделикатнее, огребла политических неприятностей по полной программе. Так зачем сейчас Москве, пардон, все это повторять за армянский интерес? Словом, идея настолько бредовая, что по ее поводу даже и дискутировать как-то несолидно. Но то, что у Тер-Григорьянца на языке, у многих в Ереване на уме. И высказал сей генерал не просто очередной бред — он, скажем так, назвал для РФ цену дружбы с Арменией и обозначил, что именно форпост хотел бы получить в подарок. И сделал это на фоне впечатляющего раскола армянского политического класса по российскому «вектору». Где, к примеру, партия «Сасна Црер», состоящая из бывших террористов (если они, конечно, бывают бывшими), требует вывода из Армении российской военной базы и выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, ее в ответ объявляют едва ли не «агентами Азербайджана», потому что — и вот с этим действительно не поспоришь — если базы и гарантий ОДКБ не будет, то у Армении останется не так много шансов вообще не исчезнуть с карты мира…

А если отбросить, как капустные листья, лозунги и красивые слова, то останется от громкого проекта генерала Тер-Григорьянца одна маленькая и сморщенная «кочерыжка». Где в сухом остатке — понимание, что шансов на победу у армянской армии нет, что если не уйти с азербайджанских захваченных земель добровольно, то оттуда армянских «зинворов» просто вышибут, и не факт, что дело ограничится Карабахом…А значит, надо найти способ вновь заставить Россию немного повоевать за армянские интересы. Только вот…стоит ли «форпост» такой цены?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az