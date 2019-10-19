На своей странице в социальной сети Facebook вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов высказался по поводу сегодняшнего митинга.

«В социальной сети я слежу за бесконтрольным действием оппозиции, которое они называют митингом. Воистину, грустное зрелище: очень малое количество людей пытается привлечь внимание, нарушая общественный порядок в активной части города. Словно они получают удовольствие, нарушая людской покой. На самом деле нужно стыдиться. Мои наблюдения позволяют говорить, что эти люди, поднимающие шум на улицах, очень далеки от реалий и народа Азербайджана. Словно они граждане другой страны, с другой планеты. Они совершенно не изменились и не хотят меняться. Именно поэтому они сильно отстали от сегодняшнего Азербайджана. Хорошо, что их мало, притом очень мало. Поведение полиции заслуживает похвалы. Незаконные, несанкционированные акции должны пресекаться. Никто не должен и не может нарушать покой людей», — отметил он.

Minval.az