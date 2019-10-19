«Два дня назад мною по телевидению было сделано обращение, что перед станцией метро «28 Мая» города Баку никакая акция не состоится. Еще раз напоминаю, что на территории, входящей в охранную зону метро, никакая акция не может проводиться. В связи с этим я выступил и информировал общественность», сообщил АПА начальник Управления общественной безопасности Главного Управления Полиции города Баку (ГУПГБ) полковник полиции Нуруллах Мамедханлы.

По словам начальника управления, попытка некоторых людей провести акцию была решительно пресечена полицией: «Есть задержанные, в отношении них будут приняты меры. Они пытались нарушить общественный порядок с целью создания провокаций, эти попытки были решительно пресечены. Считаю, что если они хотят провести митинг, то для них было отведено очень хорошее место».

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