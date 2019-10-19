На основе жалобы в министерство экологии и природных ресурсов в связи с вредными примесями, выбрасываемыми в атмосферу металлоплавильным заводом, принадлежащим ООО Az Lead и осуществляющим деятельность по адресу поселок Иншаатчылар, 55 в Сумгайыте, проведены разбирательство и мониторинг.

Об этом Report сообщил начальник Регионального экологического управления №4 Мубариз Велиев.

Были проведены анализы образцов воздуха, взятых сотрудниками министерства на указанной территории, установлено, что норма концентрации этилбензола в воздухе превышает норму в 1,6 раза.

По факту в отношении директора ООО Эльмана Абдуллаева был составлен протокол, и он в качестве должностного лица был оштрафован на 3000 манатов.

Во избежание повторения подобных случаев в будущем директору ООО даны обязательные к исполнению срочные «принудительные поручения».

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