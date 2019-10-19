С сегодняшнего дня в Азербайджане начался процесс выдвижения кандидатур на членство в муниципалитетах.

Как сообщает АПА, в соответствии с утвержденным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) «Календарным планом основных действий и мероприятий по организации и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике» с сегодняшнего дня начат процесс выдвижения кандидатур.

Свои кандидатуры могут выдвинуть граждане Азербайджанской Республики, постоянно проживающие на территории избирательных округов, имеющие пассивные избирательные права, а также инициативные группы избирателей, политические партии, блоки политических партий.

Отметим, муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15 156 членов. Выборы охватят 118 избирательных округов, за исключением 7 округов в оккупированных районах.

Minval.az