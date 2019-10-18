Азербайджан неизменно поддерживал продолжение предметных, субстантивных переговоров на основе всех документов, требующих освобождения наших оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Об этом, отвечая на вопрос СМИ, сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

В ответе на вопрос, в котором МИД Армении, комментируя интервью министра Эльмара Мамедъярова газете «Известия», сообщил, что Азербайджан якобы отказался от Казанского документа, Абдуллаева прежде всего, вкратце напомнила историю вопроса.

«Нынешний процесс начался в 2004 году в Праге переговорами на уровне МИД Армении и Азербайджана и привёл к выработке сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 2007 году так называемых «Мадридских принципов». В 2009 году эти предложения были доработаны и стали известны под названием так называемых «обновлённых Мадридских принципов». На их основе в 2009-2013 гг. главы стран-сопредседателей МГ ОБСЕ выступали с совместными заявлениями, где были очерчены основные контуры урегулирования конфликта. Именно эта логика проводится сопредседателями во всей их последующей деятельности и отражена в их заявлениях, включая одно из последних от 9 марта сего года», — сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД отметила, что, что же касается непосредственно т.н. «Казанского документа», то и он был основан на нормах и принципах международного права, отражённых в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, а также на известных резолюциях Совета

«Азербайджан же, как того требует и международное сообщество, неизменно поддерживал продолжение предметных, субстантивных переговоров на основе всех документов, требующих освобождения наших оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Мы не единожды являлись свидетелями того, что армянская сторона делает столь несостоятельные и смехотворные заявления. Однако, вместо продолжения подобных бесперспективных попыток ей следовало бы задуматься о реальных причинах задержек в продвижении переговорного процесса и предпринять шаги, которые могли бы обеспечить мир и безопасность в регионе и условия для выхода самой Армении из того тупика, в котором она оказалась ввиду своей неконструктивной позиции», — добавила Абдуллаева.

Minval.az