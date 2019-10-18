Завершились «Дни НАТО» в Азербайджанской Армии.

Как сообщает МО АР, делегация во главе с начальником Управления по Партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом Тураном посетила Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны, Военную Академию Вооруженных Сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и Н-скую воинскую часть.

В рамках мероприятия, офицерам и курсантам были представлены презентации на темы «НАТО сегодня и в будущем», «Сотрудничество Азербайджан-НАТО», «Военные вопросы НАТО», «Концепция оперативных возможностей НАТО и Азербайджанская Армия» и другие темы.

Minval.az