В 2020 году 39 городов и районов Азербайджана покроют свои расходы за счет собственных доходов.

Как сообщает в пятницу Trend, эта информация отображена в проектах государственного и свободного бюджетов на 2020 год.

Согласно документу, города Гянджа, Лянкяран, Мингячевир, Нафталан, Сумгайыт, Шеки, Ширван, а также Абшеронский, Агджабединский, Астаринский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский, Гёкчайский, Гаджигабульский, Хачмазский, Имишлинский, Исмайыллинский, Кюрдамирский, Газахский, Габалинский, Губинский, Губадлинский, Гусарский, Масаллинский, Нефтчалинский, Саатлынский, Сабирабадский, Сальянский, Сиязаньский, Шабранский, Шамахинский, Агсуинский, Джалилабадский, Дашкесанский, Гёкгёльский, Шамкирский и Товузский районы не получат дотации из государственного бюджета.

Ожидается, что в будущем году местные доходы, которые являются составной частью доходов госбюджета, достигнут 797 миллионов манатов, что выше прогноза этого года на 58,8 миллиона манатов или восемь процентов.

Minval.az