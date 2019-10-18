Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) объявила, когда в стране пройдут муниципальные выборы, сообщает Sputnik Азербайджан в пятницу.

Дата была утверждена в ходе заседании Центризбиркома. В ходе обсуждений председатель ЦИК Мазахир Панахов напомнил, что прошлые выборы в местные органы самоуправления состоялись 23 декабря 2014 года, и, соответственно, в этот же день текущего года завершаются полномочия членов муниципалитетов.

Панахов посчитал целесообразным именно 23 декабря 2019 года провести очередные муниципальные выборы и предложил в качестве даты для дня голосования.

По итогам голосования 23 декабря 2019 года было принято датой проведения выборов в местные органы самоуправления в Азербайджане.

Согласно законодательству республики день президентских, парламентских и муниципальных выборов является нерабочим днем.

Minval.az