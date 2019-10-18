Административный суд Лиона в пятницу аннулировал незаконное «соглашение о побратимстве» между французским городом Bиллербан с «муниципалитетом» находящегося под оккупацией Армении города Шуша. Об этом сообщает Франс Пресс.

В заявлении суда говорится, что судьи посчитали, что этот договор подписан без учета международных обязательств Франции, и противоречит закону.

Такие договоры с 2013 года заключили не менее 12 французских городов. С 2018 года по требованию французского МИДа префектуры стали добиваться в судах отмены заключенных договоров, подписанные между французскими городами и т.н. «органами местного самоуправления» на оккупированных азербайджанских территориях.

Minval.az