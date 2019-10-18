Об этом АПА сказал директор Республиканского наркологического центра Араз Манучери-Лалеи.

Директор Республиканского наркологического центра отметил, что в ряде стран употребление легких наркотиков легализовано, в некоторых этот вопрос обсуждается. По его словам, легкие наркотики впервые были легализованы в Нидерландах:

«На сегодняшний день в Нидерландах много наркопотребителей, но многие из них для употребления наркотиков приезжают в Нидерланды из других стран. В самих Нидерландах пропагандируется здоровый образ жизни и среди местного населения очень мало наркопотребителей. После легализации легких наркотиков, число употребляющих наркотики в стране сократилось».

А.Манучери-Лалеи сказал, что в Нидерландах своя культура употребления наркотиков: «У нас, к примеру, собираются раз в неделю с друзьями в кафе, ресторане выпить пива. Возможно, в Нидерландах собираются раз в неделю и курят что-то. Или же едят специальный шоколад, торты, кексы с низким содержанием опиума. Такое у них встречается часто. Интересно и то, что голландцы относятся к курению хуже, чем к употреблению спиртного. Сигареты вреднее, чем спиртное. Курение приводит к раку, наносит больше вреда организму, сердечно-сосудистой системе. Употребление в неделю 50-100 граммов водки, пива, вина наносит меньше вреда, чем курение в день одной пачки сигарет».

Директор Республиканского наркологического центра сказал, что легализация содержит в себе определенные запреты: «Например, в Азербайджане спиртные напитки легальны, но садиться за руль после принятия спиртного запрещено. Запрещено также изготавливать спиртные напитки в домашних условиях, продавать их без лицензии. Пришедших на работу в состоянии алкогольного опьянения могут запросто уволить. Несмотря на легализацию марихуаны в Нидерландах, там не могут водить машину после ее употребления. В таких случаях наказание, применяемое в отношении нарушителя, бывает тяжелее, чем если бы он совершил нарушение без употребления наркотиков. Недопустимо также приходить на работу в состоянии наркотического опьянения. Я считаю, что рано или поздно в Азербайджане употребление легких наркотиков легализуется. Возможно, это займет 20, 30 лет, но общество идет к этому. В обществе, в прессе этот вопрос обсуждается, об этом говорят депутаты, публикуются статьи. Если этот вопрос актуален, рано или поздно решение будет принято. Просто, мышление общества должно быть к этому готово, как в Нидерландах».

А.Манучехри-Лалеи отметил, что в настоящее время в Азербайджане тяжелое наркотическое вещество метадон выделяется больным бесплатно: «Цель в том, чтобы больные не применяли другие наркотические средства, не совершали преступлений, связанных с наркотиками, не распространяли с помощью шприцов сифилис, СПИД, гепатит и др. Использование данного лекарственного препарата с наркотическим составом в лечебных целях, на самом деле, первый шаг в данном направлении. Общество уже приняло это. Через некоторое время будет принята и легализация легких наркотиков. И в мире уже поняли, сколько бы они ни боролись с наркоманами, их число не уменьшается, а увеличивается. Запреты не дают эффекта. Ученые в результате исследований пришли к выводу, что самый правильный путь легализовать и держать под контролем, уменьшить вред и выработать культуру приема наркотиков».

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