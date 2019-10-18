Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшана Рзаева, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

17 октября Алиев принял председателя правления Агентства автомобильных дорог Азербайджана Салеха Мамедова.

Как уже писал Minval.az, это новый уровень открытости — официальные источники впервые сообщили встрече Ильхама Алиева с членом правительства. Пресс-служба азербайджанского лидера о его встречах с чиновниками прежде не публиковала релизы.

Minval.az