Жители поселка локбатан Локбатан Гарадагского района в ночь с 17 на 18 октября обнаружили коробку с новорожденным мальчиком у дверей полицейского пункта во дворе общежития вынужденных переселенцев.

В полиции сообщили, что ребенок родился примерно за день до обнаружения. Состояние ребенка было тяжелым, на теле младенца зафиксированы раны. Малыш был завернут в грубую мешковину.

Сотрудники 10-го отделения полиции передали малыша в больницу.

Министерство здравоохранения распространило информацию о состоянии ребенка.

Как сообщили в Министерстве, однодневный мальчик был доставлен в педиатрический институт в гипотермическом состоянии (с температурой 34 градуса).

Было отмечено, что состояние ребенка было тяжелым, кровь была очищена и оказана необходимая медицинская помощь: «В настоящее время состояние оценивается как тяжелое. Правоохранительные органы проинформированы о происшествии».

В настоящее время по факту проводится расследование. Пока о лицах, причастных к преступлению (Оставление в опасности в беспомощном состоянии), ничего неизвестно.

Minval.az