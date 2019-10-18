По состоянию на 1 октября этого года численность экономически активного населения в Азербайджане составила 5 195,3 тысячи человек, из них 4 943,6 тысяч человек составило занятое население.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность и экономически активного, и занятого населения возросла на 1,1%, сообщает агентство АПА со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

На 1 октября число безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составило 74,1 тысячи человек, 35,4% из них — женщины. Средняя сумма страховых выплат по безработице составила 296,6 манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность лиц, имеющих официальный статус безработных, увеличилась в стране в 2,1 раза, а сумма страховых выплат по безработице повысилась на 86 манатов или на 40,8%.

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