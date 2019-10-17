Состояние президента «Лукойла» Вагита Алекперова днем 16 октября увеличилось почти на $ 620 млн по сравнению с данными на закрытии торгов во вторник. На это обратил внимание Forbes.

К трем часам дня состояние руководителя нефтяной компании в это время достигало $ 22,3 миллиарда.

Показатель вырос благодаря подорожанию акций «Лукойла». Они начали расти на фоне сообщений о том, что нефтяная компания меняет дивидендную политику. Сегодня стало известно, что теперь «Лукойл» будет направлять на дивиденды не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Решение принял совет директоров.

Около 15:00 стоимость акций компании достигала 5803,5 рубля (+3,6% к закрытию вторника). Последний раз цена акций компании находилась выше этой отметки в конце апреля, отмечает журнал.

Первые выплаты, рассчитанные от свободного денежного потока, акционеры «Лукойла» получат уже в этом году, по итогам 9 месяцев 2019 года. В первом полугодии 2019-го свободный денежный поток «Лукойла» составил 308 млрд рублей.

Minval.az