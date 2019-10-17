Поздравление с Днём Государственной Независимости Азербайджана от «Союза Азербайджанцев России».

Уважаемые Соотечественники!

Для каждого народа День Независимости является главным событием в его жизни. Потому, что именно с этого события начинается строительство государства, соответствующего его национальному духу и отвечающего его национальным интересам. Без независимого национального государства не сможет самостоятельно развиваться, жить свободно на основе своих национальных ценностей ни один народ.

Такое жизненно важное историческое событие с нашим народом произошло 18 октября 1991 года, когда Верховным Советом нашей республики был принят Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики от СССР и учреждении основ государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики. По данному документу, Азербайджан является преемником существовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года Азербайджанской Демократической Республики. К сожалению, пока День Независимости в Азербайджане является рабочим днём. Однако это нисколько не уменьшает наше внимание, любовь и уважение к этому великому для нашего народа историческому событию.

День Независимости является ещё одним праздничным событием, которое вдохновляет наш народ объединяться под трёхцветным флагом независимой Азербайджанской Республики. А единство для нашего народа, особенно для многомиллионной азербайджанской диаспоры, сегодня крайне необходимо. Мы, только объединяясь в единый кулак, можем решать многие проблемы нашего народа, и в первую очередь, освободить оккупированные территории Азербайджана.

Всех наших соотечественников от всей души поздравляю с Днём Независимости Азербайджана и желаю им крепкого здоровья, долгих лет счастливой и благополучной жизни, согласие и взаимопонимание в семье и удачи! Пусть в вашей жизни всегда торжествуют душевное равновесие, счастье, любовь и взаимное уважение!

Родному Азербайджану желаю укрепления своей независимой государственности, восстановления своей территориальной целостности, стабильного развития и экономического процветания!

С искренним уважением,

Физули Мамедов, президент «Союза Азербайджанцев России» и «Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда».

Minval.az