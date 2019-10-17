Сегодня состоялось очередное заседание Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Как сообщает АПА, открывая заседание, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета Зияфет Аскеров сообщил о его повестке.

Депутаты рассмотрели законопроект об утверждении «Договора между правительствами Азербайджана и Польши об обмене секретной информацией и ее взаимной защите».

Было отмечено, что наша страна уже заключила подобные соглашения с несколькими странами. В документе подробно говорится о цели договора, понятиях защиты секретной информации, принципах, передаче, уничтожении, размножении, переводе секретных данных, секретных контактах, уполномоченных органах в этой области. Депутаты сообщили о том, что документ разработан идеально и имеет большое значение.

Затем на заседании был обсужден законопроект о внесении изменений в законы «О военно-морских знаменах Азербайджанской Республики» и «Правилах использования государственного флага». Было отмечено, что Указом президента страны №623 от 11 апреля 2019 года были утверждены «Положение о флаге Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики» и «Изображение флага Верховного главнокомандующего Вооруженными силами». Этими указами установлена единая форма флага Верховного главнокомандующего, поэтому внесение предложенных изменений в эти законы служит регулированию этих отношений.

После обсуждений оба документа были рассмотрены в комитете в трех чтениях. Комитет счел их удовлетворительными и рекомендовал к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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