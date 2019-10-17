Для организации подготовительных групп в вузах должны поступить обращения от заинтересованных студентов.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, решением Кабмина и в соответствии с нормативами, вузы могут организовать подготовительные группы.

Министр отметил, что согласно законодательству, у учащихся в подготовительных группах юношей нет права на отсрочку от призыва на военную службы. «При обучении в подготовительной группе, согласно законодательству, нужно нести военную службу. Студентам, поступившим в бакалавриат или магистратуру, предоставляется право на отсрочку», — сказал он.

Что касается оплаты за обучение в связи с подготовительными группами, то Байрамов сказал, что данный вопрос не регулируется государством. «Потому, что это не связано с подготовительными группами по госзаказу. Значит, это осуществляется на платной основе. А так как обучение проходит на платной основе, то размер оплаты за обучение определяется учебным заведением», — отметил министр.

Minval.az