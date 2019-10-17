Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 790 тыс. манатов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»на завершение ремонтно-восстановительных работ в Верхне-Ширванском канале.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на завершение ремонтно-восстановительных работ барража-фиксатора для защиты от вымывания дюкера, находящегося на пересечении Верхне-Ширванского канала с рекой Турйан.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Minval.az