Официальный представитель МИД РФ также ответила на официальный запрос от посольства Азербайджана в России в связи с участием первого заместителя председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина в мероприятии, организованном сепаратистским режимом на оккупированных территориях. Она отметила, что на сайте МИД РФ есть актуальное предупреждение о том, что гражданам Российской Федерации, которые посетят без специального разрешения официального Баку территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и семи прилегающих районов, азербайджанская сторона в дальнейшем отказывает во въезде в Азербайджан.

Позиция МИД России остается неизменной, а что касается статуса Нагорного Карабаха, то он может быть выработан в ходе переговоров в рамках минского процесса. Что касается заявлений политиков, представителей гражданского общества, то они отражают их точку зрения, но никак не МИД и других ведомств, отметила Мария Захарова.

Minval.az