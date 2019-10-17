В Главном Управлении полиции Баку сделали предупреждение организаторам митинга Нацсовета 19 октября.

Об этом сказал один из организаторов митинга Тофиг Ягублу. По его словам, сегодня в 11.00 он был приглашен в ГУПБ. Помощник прокурора города Баку и замначальника ГУПБ сделали предупреждение: «Нас предупредили. Мы сказали, что в любом случае проведем митинг».

Отметим, Национальный совет запланировал митинг 19 октября напротив станции метро «28 Мая». Исполнительная власть города Баку дала согласие на проведение митинга 19 октября с 15:00 до 17:00 на Гарадагской учебно-тренировочной базе «Нефтчи» на улице 28 Мая в поселке Локбатан, передает агентство АПА.

Однако член Координационного совета Национального совета, председатель ПНФА Али Керимли сообщил в социальной сети, что они проведут митинг напротив станции метро «28 Мая».

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