Турция готовится к производству собственной системы противовоздушной обороны малой дальности. По сообщениям официальных лиц, Hisar-A успешно прошла испытания.

Отдел закупок турецкого министерства обороны подтвердил готовность первой системы ПВО и ПРО малой дальности местного производства. Параллельно с заявлениями о готовности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и высокопоставленный чиновник отдела закупок турецкого минобороны Исмаил Демир заявили, что Анкара разместит заказ на серийное производство.

Ожидается, что поставка комплексов «Хисар-А» в войска начнется в 2021 году. Выпуском системы совместно займутся компания Aselsan, специализирующаяся на производстве военной электроники и производитель ракет Roketsan.

Aselsan, генеральный подрядчик проекта, разработала все радиолокационные, командно-контрольные и коммуникационные системы в рамках программы «Хисар-А», а Roketsan выступил в качестве субподрядчика.

Hisar-A, по заявлению производителей, «обеспечивает защиту от всех видов воздушных целей благодаря вертикальному запуску противоракет». В состав комплекса входит трехкоординатный радар, комплект электрооптических датчиков и система управления огнем.

По задачам комплекс сопоставим с российским ЗРК «Тор», пишет издание «Военное обозрение». Он обеспечивает защиту важных административных и военных объектов, включая военные базы, аэропорты, морские порты, прикрывает войсковые подразделения в ходе маршевых переходов. Hisar-A предназначен для борьбы с вертолетами и самолетами, БПЛА, крылатыми ракетами и ракетами класса «воздух-земля».

Hisar — семейство ракетных систем наземного и воздушного базирования ближнего и дальнего радиуса действия, разрабатываемых Aselsan и Roketsan с 2007 года. Оно состоит из HİSAR-A и системы ПРО-ПВО средней дальности HİSAR-O. ЗРК Hisar-O должен занять нишу, аналогичную нише, занимаемой российским комплексом С-350.

Анкара надеется экспортировать ЗРК Hisar-A после того, как он встанет на вооружение турецкой армии.

Потенциальные экспортные рынки — это дружественные государства. В качестве потенциальных клиентов рассматриваются Азербайджан, Катар, Пакистан и некоторые республики Центральной Азии — подчеркнул один из чиновников оборонного ведомства в комментарии изданию Defense News.

Minval.az