В Бинагадинском районе Баку совершено жуткое двойное убийство.

Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован на улице Алыбейли, 22.

По сообщению, Вагиф Гусейнов 1971 г.р. зарезал 40-летнюю супругу Тарану Исмаилову и 85-летнюю тещу. Обе женщины погибли на месте. По сообщению, супруга приходилась ему кузиной, а теща — тетей.

Убив женщин, В.Гусейнов поджег трупы, предварительно облив их горючим.

Отметим, что покидая второпях место преступления, В.Гусейнов попал под автобус. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №1.

Полиция выясняет обстоятельства преступления.

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