Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что некоторые представители правительства выступают против проводимых в стране реформ.

«В сфере социальной защиты имело место много нарушений. Новый министр (труда и соцзащиты) Сахиль Бабаев выявил их и ведет серьезные реформы. Должен отметить, что против реформ выступают и некоторые представители правительства. Эти реформы задевают их личные интересы», — заявил Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.

«Они (эти чиновники) любыми средствами пытаются нам помешать, очерняют кадры, мыслящих новаторски, в том числе посредством СМИ. Пресса превратилась в своеобразную площадку борьбы. Это возмутительно», — цитирует «Интерфакс» президента.

Он отметил, что «одни представители правительства шантажируются другими, очерняются, проводимые ими реформы ставятся под сомнение».

«Если кто-то считает, что мы смиримся с этим – ошибается. Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути – будет работать. Но, кто против этого, и исподтишка пытается помешать нашей работе, с такими людьми нам не по пути», — подчеркнул глава государства.

Minval.az