В церемонии открытия павильона Азербайджана на ВДНХ в Москве примет участие президент Ильхам Алиев. Об этом Sputnik Азербайджан сообщила советник Управления по работе со странами СНГ и внешним связям АО ВДНХ Людмила Русинова.

Чиновница добавила, что когда он приедет в Москву, неизвестно.

«За прошедший год проведена масштабная работа по восстановлению исторического облика фасада и интерьера павильона, воссозданы исторические скульптуры, фонтаны, герб, двери», — отметила она.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом министров АР о создании выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики на территории ВДНХ в Москве было подписано 15 сентября 2014 года. В октябре 2016 года между Департаментом городского имущества Москвы и компанией «Бакинский Бизнес-Центр» был подписан договор аренды объекта культурного наследия. В январе 2017 года подписан акт приема-передачи павильона, а в мае 2018 года заключен договор аренды земельного участка. В целом срок аренды составляет 50 лет со ставкой один рубль в год.

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