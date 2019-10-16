16 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране в рамках «Дни НАТО» делегацией во главе с начальником Управления по Партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил Альянса в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом Тураном, сообщает МО АР.

Министр обороны отметил, что партнерские отношения Азербайджана с НАТО носят многосторонний характер, уделяется особое внимание постоянному развитию этого партнерства.

Напомнив политическую поддержку НАТО территориальной целостности и суверенитета нашего государства, министр обороны довел до внимания, что это служит укреплению евроатлантической безопасности, а также важно для регионального мира и стабильности.

Контр-адмирал Б.Туран, в свою очередь, высоко оценив отношения Азербайджан-НАТО, особо подчеркнул вклад, внесенный нашими миротворцами в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, а также уровень подготовки наших офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО. Б.Туран также выразил признательность руководству Министерства обороны за организацию и проведение «Дни НАТО» в нашей стране на высоком уровне.

В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил в рамках программ сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества и возможном вкладе нашей страны в миссию НАТО в Ираке.

Minval.az