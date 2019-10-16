В США евреи-ортодоксы выразили поддержку операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщает «Анадолу».

Пользователь Шауль бен Киш опубликовал в Twitter фото с акции протеста против Израиля у здания ООН. Протестующие на снимке развернули флаг Турции.

По его словам, евреи-ортодоксы в знак поддержки операции «Источник мира» используют в соответствующих публикациях хэштег #Турцияведетборьбус терроризмом.

«Несмотря на реакцию мирового сообщества, мы поддерживаем турецкий народ и правительство, а также операцию, которую Турция инициировала на севере Сирии», — написал бен Киш.

Пользователь разместил в Twitter еще одну публикацию с фото с акции протеста, использовав при этом хэштег #Приветствуютурецкихсолдат.

Подпись под публикацией гласит: «Трамп, США, Израиль, ЕС. Мы на стороне Турции, а не НАТО и остальных. Мы горды тем, что поднимаем турецкий флаг. Эрдоган, мы с тобой! Мы любим Турцию!».

Ранее бен Киш в публикации призвал молиться за успехи президента Эрдогана и дать должную оценку его усилиям.

«Турция уверенно идет к тому, чтобы стать суперсилой в будущем», — написал пользователь.

Minval.az