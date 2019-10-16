«Согласно информации, поступившей из комиссий содействия переписи населения, созданных во всех районах и городах страны очередная перепись населения в нашей стране в основном завершена».

Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике, передает агентство АПА.

До конца текущего года во всех районах и городах страны с целью повышения качества переписи будут приняты соответствующие меры, такие, как получение инструкторами-контролерами документов по переписи от переписчиков, их проверка, передача заведующим пунктами переписи, а затем эти материалы будут представлены Группе переписи Государственного комитета по статистике. После полного завершения этих процессов, с января 2020 года начнется ввод этих сведений в специальную электронную информационную систему, созданную в Государственном комитете по статистике.

Для устранения недостатков, выявленных при проверке качества переписи, а также привлечения к переписи лиц, которые в силу различных причин не участвовали в переписи в период ее проведения, во всех местных статистических органах созданы оперативные группы, которые до конца года будут принимать соответствующие меры по каждому обращению.

Госкомстат еще раз обращается к лицам, не участвовавшим в переписи, и просит их предоставить информацию о себе, позвонив по номерам (012) 510-07-89, 539-54-44, 539-80-44 на «Горячую линию», созданную с 1 октября текущего года.

Добавим, что для оплаты труда персонала (насчитывает 42844 человек, включая переписчиков населения), задействованного в переписи, предусмотрено 82,0% средств, выделенных в госбюджете Азербайджанской Республики для переписи, и эти средства будут выплачены им посредством пластиковых карт местными филиалами ОАО «Kapital Bank» на основании заключенного с этим банком договора. Остальные средства в соответствии с численностью населения страны израсходованы на издание материалов переписи, приобретение сумок и канцелярских принадлежностей и прочее.

Minval.az