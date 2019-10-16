«Информация несовершеннолетней дочери жителя Абшеронского района Гахраманлы Фуада Али оглу Сельджан Гахраманлы, которую она опубликовала на своей странице в социальной сети, о том, что отец принял насилие в ее отношении, а также в отношении ее младшей сестры Санай Гахраманлы и матери Зумруд Гахраманлы, а также информация, распространившаяся впоследствии в СМИ, вывали большой резонанс».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

«Зумруд Гахраманлы в своем интервью на канале «YouTube» заявила о том, что в 2010 году Фуад Гахраманлы тяжелым стеклянным стаканом разбил колено своей несовершеннолетней дочери Санай Гахраманлы, летом 2013 года сломал ей палец, а в ноябре 2015 года нанес различные телесные повреждения, наносил им психические травмы даже в период нахождения под арестом. З.Гахраманлы заявила, что у нее есть документы, подтверждающие наличие телесных повреждений у Санай, и что председатель партии Али Керимли, в которую входил Фуад Гахраманлы, а также другие руководители знали обо всем этом, но не делали ничего, чтобы предотвратить насилие, пытались замять случаи бытового насилия в их доме.

Кроме того, журналистка Гюльнара Мехдиева распространила в социальной сети Facebook фотографии Зумруд Гахраманлы со следами насилия на теле и информацию о том, что дочери Гахраманлы в беседе с ней сказали, что отец долгие годы бил мать и их.

В связи с этим председатели ряда функционирующих в республике НПО, занимающихся проблемами семьи, женщин и детей, распространили совместное заявление с требованием принять жесткие меры в отношении Фуада Гахраманлы, который подвергал членов своей семьи физическому и психологическому насилию.

Генеральная прокуратура провела соответствующее расследование на основании требований уголовно-процессуального законодательства с учетом того, что преступление было совершено против малолетнего и беспомощного человека.

В ходе расследования согласно данным журнала регистрации Центра клинической медицины города Баку, представленным документам и другим доказательствам, было установлено, что Санай Гахраманлы (2004 г.р.) в январе 2010 года была обследована в связи травматическим переломом в области правого колена, концентрацией жидкости в месте травматического повреждения и опухолью, ей была оказана медицинская помощь.

26 сентября 2018 года Санай Гахраманлы обратилась в эту больницу для повторного обследования в области правого колена, ей было проведено рентгенологическое обследование нижних конечностей.

В целях полного, всестороннего и объективного расследования указанных фактов Генпрокуратурой Азербайджанской Республики в отношении Фуада Гахраманлы возбуждено уголовное дело по статьям 133.2.1 (Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух или более лиц) и 133.2.4 (Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

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