В Азербайджане доверенность на автомобиль можно будет оформлять с помощью смартфона.
Владельцы смартфонов смогут скачать мобильное приложение и оформить в нем доверенность, не обращаясь к нотариусу.
Как сообщает banker.az, об этом сказал начальник управления информационных технологий Министерства юстиции Азербайджана Агакерим Самедзаде.
Мобильное приложение доступно в App Store и Play Market. После установления приложения владельцами автомобилей на телефоне отображаются все оформленные с 2007 года через нотариуса документы.
Через данное приложение можно также найти местонахождение ближайшей нотариальной конторы.
Новое мобильное приложение начнет действовать в конце октября — начале ноября.