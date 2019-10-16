В Азербайджане доверенность на автомобиль можно будет оформлять с помощью смартфона.

Владельцы смартфонов смогут скачать мобильное приложение и оформить в нем доверенность, не обращаясь к нотариусу.

Как сообщает banker.az, об этом сказал начальник управления информационных технологий Министерства юстиции Азербайджана Агакерим Самедзаде.

Мобильное приложение доступно в App Store и Play Market. После установления приложения владельцами автомобилей на телефоне отображаются все оформленные с 2007 года через нотариуса документы.

Через данное приложение можно также найти местонахождение ближайшей нотариальной конторы.

Новое мобильное приложение начнет действовать в конце октября — начале ноября.

Minval.az