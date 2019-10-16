За инцидентом на азербайджано-иранской границе могут скрываться опасные геополитические игры

На границе Азербайджана и Ирана — очередной инцидент. Днем 12 октября вблизи села Бала Бахманли Физулинского района некий субъект попытался нарушить государственную границу со стороны Ирана. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана, погранзаставу подняли «к оружию», служебную территорию перекрыли, нарушителя, который прятался в камышах, обнаружили и задержали. Нарушитель при задержании оказал сопротивление — ударил ножом одного из пограничников. Бойцу оказали медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное. Личность нарушителя установлена: житель Тертерского района Ядигаров Этибар Эвез оглу 1990 года рождения. При нем обнаружили 790 г марихуаны, 105 г героина, 100 г кристаллов других наркотических веществ. Казалось бы, мотив нарушения как на ладони. Но…

Прежде всего, кидаться с ножом на вооруженных пограничников — тактика не самая умная. Если уж не удалось отсидеться в камышах, то лучше, как бы это посерьезнее, «не усугублять». Возможно, конечно, что у такого субъекта своя логика поведения. Но это не единственная странность. Так, пересечь границу незадачливый контрабандист пытался в близ села Бала Бахманли Физулинского района — а отсюда, напомним, рукой подать до линии фронта и до оккупированного Арменией участка азербайджано-иранской границы. Как бы контрабандисты очень любят «точки», где сходятся границы трех государств, но все же мирная граница и линия фронта — далеко не одно и то же. На линии фронта огонь открывают куда быстрее, чем на границе, и вряд ли контрабандисты об этом не знают. Да и то, что переползти границу на брюхе пытался житель еще одного прифронтового района — Тертерского, тоже наводит на размышления.

И самое главное, произошел этот инцидент на слишком уж показательном фоне.

Напомним: несколько дней назад завершил работу саммит СНГ в Ашхабаде. Который ознаменовался прежде всего, подберем самый деликатный эпитет, впечатляющей «публичной поркой», которую устроил премьер-министру Армении Николу Пашиняну президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент Азербайджана, как бы это повежливее, прилюдно ткнул Пашиняна носом в памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, установленный в центре Еревана. Затем уже сам Никол Воваевич попытался объявить Нжде сначала «борцом против турок», а затем — «жертвой репрессий» — и получил новый, еще более жесткий ответ от президента Азербайджана, который еще и заметил, что «более абсурдного тезиса, наверное, наше собрание никогда не слышало». И самое неприятное для Еревана, все это происходило в присутствии президента РФ Владимира Путина, который даже не попытался защитить свой «форпост». К тому же опытные наблюдатели знают: Ильхам Алиев — политик профессиональный и опытный. Он не любит ни неподготовленных экспромтов, ни слишком рискованных ходов. И если он в присутствии Владимира Путина устроил Пашиняну такую воспитательную беседу — это верный признак, что в треугольнике Ереван-Москва-Баку происходят серьезные подвижки. А если вспомнить, что совсем недавно на Валдайском форуме, тоже на российской «площадке», президент Азербайджана произнес свое «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!», то можно представить себе, что творится в головах у ереванских бонз. У которых еще к тому же и нет представления, что делать. Подарить России очередное имущество? Но, во-первых, дарить уже нечего, а во-вторых, Москва ищет способы «сбросить» то, что уже подарено. Снести памятник? Такого Пашиняну не простят местные последователи гитлеровского агента Нжде, а их в Армении хватает. Остается только устроить очередную провокацию.

И вот тут нельзя не заметить, что армянские эксперты немедленно ухватились за отрывок из речи Владимира Путина, где он комментировал военную операцию Турции в Сирии. Президент РФ напомнил, что «на севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ, они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями», выразил сомнение, «сможет ли турецкая армия — и как быстро — взять это под контроль». А затем добавил, что по данным Главного разведывательного управления Генерального штаба России, в этом районе находятся «сотни боевиков и тысячи». «Если говорить о странах СНГ, то это реальная для нас с вами угроза. Куда они (боевики) будут деваться? Через территорию Турции и другие территории уйдут вглубь Сирии на неподконтрольные никому территории, потом через Иран будут двигаться куда-то через другие страны региона?»

Намеренно оставим в стороне конспирологические теории, не попытаются ли эти самые «курдские формирования» намеренно выпустить боевиков ИГ на свободу, чтобы завтра в этом обвинили уже Турцию. Важно другое. Ереванские эксперты прямо предрекают, что «Иран «пропустит» через себя боевиков», а вот направятся они всенепременно в Азербайджан. И банально проговариваются: «Тем более, что в дни саммита в Ереване на азербайджано-иранской границе произошли кровавые инциденты». И можно представить себе, какие радужные планы строят здесь: тут тебе и дестабилизация ситуации в самом Азербайджане, и волна террора, и еще возможность спровоцировать серьезное недовольство России Азербайджаном…

И вот на этом фоне «кровавые инциденты на азербайджано-иранской границе», да еще вблизи линии фронта, более всего похожи не на банальную контрабанду, а на намеренную «проверку проницаемости» границ Азербайджана. Тем более что у Армении неплохие связи с иранскими спецслужбами — достаточно вспомнить нашумевшую иранскую слежку за «агентами ЦРУ» в Ереване. И тем более не стоит сбрасывать со счетов возможные «выходы» армянских спецслужб на ИГИЛ, где накопилось впечатляющее досье. Это и судебные приговоры, вынесенные в России вербовщикам ИГИЛ из числа этнических армян, и сотрудничество армянских спецслужб с джихадистским вооруженным подпольем на севере Азербайджана, и тем более заявление Вовы Вартанова, который предложил использовать боевиков ИГИЛ против Азербайджана.

И что же: в Ереване рассчитывают удержать все это в полной тайне? Не задумываются, какими могут оказаться последствия сотрудничества с ИГИЛ? Или ереванская элита в очередной раз забыла просчитать результаты собственных провокаций? Впрочем, обо всем этом должна болеть голова у граждан самой Армении. А нашей стране, и прежде всего пограничникам и спецслужбам, просто надо быть готовыми к такого рода «армянскому коридору» для ИГИЛ через территорию Ирана. Тем более что и пограничники, и сотрудники службы безопасности Азербайджана уже не раз доказали свой профессионализм.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az