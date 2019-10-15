Компания «Лукойл» договорилась с клиентами о компенсации за грязную нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента компании Вагита Алекперова.

По словам Алекперова, основной получатель грязной нефти – венгерская компания MOL. В ближайшее время стороны урегулируют отношения, которые связаны с загрязненной нефтью. Это будет тройственное соглашение, скорее всего между MOL, «Лукойлом» и «Транснефтью», сказал он. Президент компании отметил, что «Лукойл» заинтересован в долгосрочных отношениях с MOL. «[Планируем] хотя бы стабилизировать на том уровне, который был. 300000–500000 т в месяц», – сказал Алекперов.

В июле «Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения на трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). Инцидент произошел в апреле, российская нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу на белорусский НПЗ в Мозыре. В «Транснефти» сообщали, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками. По этому факту возбудили уголовное дело.

Minval.az