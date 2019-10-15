Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ) сделало предупреждение в связи с призывами к несанкционированной акции в социальных сетях.

Как сообщил АПА начальник пресс-службы ГУПГБ, майор полиции Эльшад Гаджиев, в соответствии с законодательством будет решительно пресекаться проведение в столице любых политических акций или митингов, несогласованных с Исполнительной властью города Баку:

«Проведение собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетов осуществляется в соответствии с законом. Полиция будет только выполнять функции, возложенные на нее в связи с обеспечением правопорядка в столице».

Отметим, что Национальный совет обратился в Исполнительную власть города Баку с намерением провести митинг 19 октября.

В социальной сети распространились призывы к проведению акции в районе метро «28 Мая» в случае, если не будет дано разрешение на проведение митинга.

Minval.az