Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии пункта управления современной многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) Военно-воздушных сил ВВС, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«РЛС производства Испании, отвечающая стандартам НАТО, предназначена для усиления контроля над воздушным пространством страны и своевременного обнаружения воздушных целей. Построенная здесь инфраструктура создала широкие условия для своевременного и точного выполнения боевых задач»,- отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что станция может использоваться как в стационарном, так и в зависимости от тактических условий мобильном порядке

«РЛС обеспечивает обнаружение, определение параметров полета и сопровождение таких аэродинамических объектов, как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты»,- говорится в сообщении.

По информации Минобороны, РЛС также состоит на вооружении армий стран-членов НАТО.

Судя по фотографиям, опубликованным на сайте Минобороны, речь идет об РЛС Indra LANZA 3D (в версии MRR), производства компании Indra Sistemas, S.A.

Minval.az