«В Республиканском наркологическом диспансере взяты на учет 300 женщин-наркоманок».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал директор Республиканского наркологического диспансера Араз Манучехри. По его словам, в диспансере на учете состоят около 50 подростков:

«Всего на учете состоят 32 тысяч человек. Неофициальное число намного больше. 50% наркоманов используют героин, синтетический героин «кокос», опиум. В последнее время общий процент потребителей опиоидов уменьшился. Началось увеличиваться число потребителей амфетамина и метамфетамина».

Он также сказал, что в некоторых школах дети употребляют психотропные вещества: «Метамфетамин, продаваемый на «черном рынке», это не лекарство, а психотропное вещество. Его используют при онкологических заболеваниях, сахарном диабете, эпилепсии и других тяжелых заболеваниях. В аптеках психотропные лекарства продаются особым больным по рецепту, скрепленному тремя печатями. Но в силу различных причин эти лекарства появились на «черном рынке». Психотропные лекарства подобного типа употребляют и школьники».

Директор центра подчеркнул, что статистика по смертельным случаям от употребления наркотиков еще не обнародована. Но факты смерти фиксируются.

А.Манучехри отметил, что в последние месяцы в школах часто употребляют энергетические напитки: «Употребление 1-2 раза в неделю не наносит ущерба здоровью. Последствия употребления энергетических напитков проявятся в будущем. Но наибольшую опасность таит косвенный вред от этих напитков. Организм привыкает к ним и в будущем у детей увеличивается склонность к активизирующим препаратам. Дети, употребляющие эти напитки, думают, что они активнее и у них мозг работает лучше. Но они должны знать, что если употребляют больше 3-4 банок в день это дает эффект наркотиков».

Minval.az