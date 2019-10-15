Министерство образования запустило новую социальную кампанию против буллинга под хэштегом #MənimləDanış.

Цель кампании — привлечь внимание родителей, руководителей школ и широкой общественности к данной проблеме.

В подготовленном министерством видеоролике, показан яркий пример того, как безразличие со стороны окружающих, в том числе родителей, приводит к психологическим проблемам детей, их замыканию в себе. Поэтому, министерство призывает широкую общественность больше уделять внимание детям, больше общаться с ними: ведь увидеть глазами мы можем только лишь внешнюю сторону, а для того, чтобы понять, что твориться на душе у ребенка – необходимо его выслушать.

Minval.az