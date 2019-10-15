Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел совместно со специалистами Агентства продовольственной безопасности задержали членов организованной преступной группировки, которая организовала сеть продаж изготовленной ими в подпольных цехах контрафактной спиртной продукции.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, было выявлено, что организованная преступная группировка во главе с Таиром Газиевым по прозвищу «Белуга Таир» некоторое время по разным адресам на территории Баку занималась подделкой спиртной продукции российского производства – водки «Белуга», «Столичная», «Nemiroff», «Русский стандарт», виски «Jack Daniels», «Chivas», тэкилы «Omega», «Patron» и др., наклеивала на них поддельные акцизные марки и организовывала их продажу в различных объектах общественного питания и винных домах.

При обыске находящегося в поселке Новханы Абшеронского района и принадлежащего Таиру Газиеву подпольного цеха, а также складов, принадлежащих членам банды Эльшану Сафарову (в поселке Бузовна Сабунчинского района) и его брату Эльнуру Сафарову (в поселке Расулзаде Бинагадинского района), подпольного места содержания в Наримановском районе, принадлежащего Алиаге Ахмедову, а также оптового центра по продаже спиртных напитков, принадлежащего Афеддину Юнисову было обнаружено 6114 бутылок контрафактной спиртной продукции, предназначенного для продажи, около 1 тонны спирта неизвестного происхождения, более 100.000 фальшивых акцизных марок, 31200 различных этикеток со знаком качества для поддельных спиртных напитков и специальное электронное оборудование для производства поддельных спиртных напитков, изготовленное кустарным способом, передает агентство АПА.

Отметим, что для получения огромной прибыли члены банды изготавливали подделки дорогостоящих спиртных напитков.

В ходе расследования было также установлено, что изготовленные членами организованной сети поддельные спиртные напитки продавались некоторым домам торжеств для свадебных церемоний. Продолжаются меры по привлечению к ответственности и владельцев этих домов торжеств.

Образцы обнаруженных контрафактных спиртных напитков были переданы на экспертизу, и на основании заключения экспертов было установлено, что эти продукты не соответствуют токсикологическим нормам, и употребление указанных напитков является источником серьезной опасности для организма человека.

В Главном управлении в отношении членов группы, изготовляющей контрафактные и опасные для человеческого организма спиртные напитки, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию причастных к этой преступной сети лиц, личность, которых пока не установлена.



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