В Баку завершился VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет). Как сообщает агентство АПА, была подписана итоговая Декларация саммита.

Напомним, что в работе Саммита приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, первый президент Казахстана, почетный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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