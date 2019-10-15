Азербайджан в ходе председательства в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) будет прилагать усилия для укрепления сотрудничества между странами, заявил президент Ильхам Алиев.

«Совет играет важную роль в сфере политики, экономике, туризма и др. Азербайджан принимает председательство в ССТГ. Мы направим еще больше усилий для углубления и расширения отношений между странами-членами», — сказал президент Алиев, выступая во вторник в Баку на 7-ом саммите ССТГ.

Алиев отметил, что в этом году исполняется 10 лет с момента создания ССТГ, первый саммит которого прошел в Нахчыванской Автономной республике Азербайджана.

«Как вы знаете, Нахчыван отделен от материковой части Азербайджана. Между ними расположен Зангезур — древняя азербайджанская земля. Ее передача Армении создала географический раскол Тюркского мира», — отметил он (цитата по Интерфаксу).

Президент отметил, что Армения, разрушающая мечети на оккупированных территориях Азербайджана, не может быть другом исламского мира. «Армения уничтожает историко-культурное наследие Азербайджана на захваченных территориях. Армения игнорирует решения международных организаций и избегает своих обязательств по их выполнению», — подчеркнул он.

Minval.az