Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана совместно с представителями правоохранительных органов осуществили проверки в Барде .

Как сообщили в АПБА, на основании полученной информации был проведен осмотр на территории дворового участка уроженца села Союгбулаг Лачинского района Гурбанова Тофига Ибрагим оглу (1975 г.р.) по прозвищу «Бала Тофиг», проживающего в селе Алачадырлы Бардинского района.

Во время осмотра было обнаружено 255 кг отделенного от костей и подготовленного к продаже мяса неизвестного происхождения и непригодного для потребления. В ходе органолептического исследования мясо было обнаружено, что обескровливание было произведено неправильно, и мясо имело резкий запах.

Образцы, взятые с туш животных, направлены на экспертизу в лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана.

В настоящее время ведется расследование.

Minval.az