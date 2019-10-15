Национальный совет телевидения и радио (НСТР) Азербайджана направил общереспубликанским и региональным телерадиовещателям письмо в связи с запретом на вещание рекламы медицинской услуги по искусственному оплодотворению.

Руководитель аппарата НСТР Асеф Гаджиев подтвердил Report эту информацию.

В письме отмечается, что в последнее время отмечались случаи распространения некоторыми телерадиовещателями рекламы медицинской услуги по искусственному оплодотворению:

«Доводим до вашего сведения, что согласно требованиям статьи 29.5 закона Азербайджанской Республики «О рекламе» запрещена реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности и искусственному оплодотворению.

В то же время сообщаем, что Кодексом об административных проступках за нарушение законодательства в связи с рекламой предусмотрена административная ответственность. В соответствии с указанным, рекомендуется данный вопрос учесть и в будущей деятельности держать в центре внимания».

Minval.az