Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев, который также представляет свою страну в Организации исламского сотрудничества (ОИК), встретился с генеральным секретарем ОИС Юсуфом бин Ахмедом аль-Усеймином в его офисе в Джидде в понедельник, сообщает Arab News.

На встрече отмечалось 100-летие дипломатической службы Азербайджана.

Посол от имени главы азербайджанского МИД Эльмара Мамедъярова вручил генсеку ОИС медаль «100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики».

Награда была вручена в знак признания заслуг и усилий генсека ОИС по расширению двусторонних отношений с Азербайджаном.

Minval.az