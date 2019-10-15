14 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с первым президентом Республики Казахстан – елбасы, почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултаном Назарбаевым.

Приветствуя елбасы Нурсултана Назарбаева, президент Ильхам Алиев сказал:

— Уважаемый Нурсултан Абишевич.

Очень рад Вас снова видеть. Добро пожаловать в Азербайджан. Большая честь принимать Вас – первого президента Казахстана на азербайджанской земле, для Вас очень знакомой и родной. Я как раз вспоминал недавно Ваш официальный визит в нашу страну и встречи в рамках моих визитов в Казахстан, наши встречи на международных площадках. Вас в Азербайджане знают как большого друга Азербайджана, азербайджанского народа. Вы на многих площадках международного сотрудничества всегда выражали поддержку нам. В Азербайджане очень ценят Ваш огромный вклад в дело укрепления наших отношений. Вместе с Гейдаром Алиевичем Вы стояли у истоков становления наших отношений. Для меня опыт общения с Вами также очень был ценным, тогда, когда я только приступил к выполнению обязанностей президента, Вы всегда оказывали мне поддержку. И между нами сложились такие близкие, я бы сказал, родственные отношения. Велик Ваш вклад и в дело укрепления солидарности между тюркоязычными странами. Мы очень рады, что сегодняшний юбилейный Саммит Тюркского совета проходит в Баку. Вы стояли у истоков многих инициатив и шагов, направленных на укрепление единства тюркского мира. Еще раз добро пожаловать и спасибо, что приняли наше приглашение и посещаете нас.

Первый президент Казахстана-елбасы Нурсултан Назарбаев сказал:

— Спасибо, Ильхам Гейдарович. Действительно, я в девятый раз, кажется, приехал в Баку за годы независимости. И раньше бывал. В советское время с Гейдаром Алиевичем у нас были отдельные отношения и он передал нам с Вами эти отношения, я продолжаю с Вами то, что мы начинали. И каждый раз вижу как красивее становится Баку. Я это хорошо знаю. Я-то строил столицу с нуля. Вам пришлось перестраивать старый город, это намного сложнее. Сегодня облик Баку прекрасный, воздух чистый. Современные здания появились. Это говорит о развитии страны, государства. В конце концов, могущественный братский Азербайджан этим самым очень радует меня, честно говоря. Если бы его видел сейчас Гейдар Алиевич, то, конечно, он был бы очень восхищен.

Наши отношения продолжаются. Я впервые прибываю к вам не в качестве президента, а в качестве лидера нации, отца нации, как у нас называют, находясь при определенных все же полномочиях, которые Конституционный закон, Конституция мне определила. Поддерживая президента, которого я выбрал преемником и предложил, избранного всенародно, продолжаем делать то, что нам надо делать – укреплять независимость, развивать экономику и через это улучшать благосостояние народа.

Трудных вопросов у Вас было немало, Ильхам Гейдарович, связанных с Карабахом, с отношениями с Арменией, и вообще местонахождение Азербайджана всем интересно. Однако я должен отметить, я не собираюсь оценку давать, но с высоты моего опыта – как жизненного, политического, так и возрастного, все идет нормально в Азербайджане. Главное, что народ поддерживает Ваш курс. И когда президент и народ едины, нет такой цели, которую народ не может взять. Поэтому я поздравляю.

Что касается наших отношений, их надо продолжать. Сейчас возможностей больше стало, через Каспий торгуем все же мало, хотя рост хороший за прошлый год, 58 процентов. Но объем небольшой. Поэтому нашим правительствам надо еще раз поработать – чем торговать, как торговать, что поставлять. Логистика была неважная. Теперь мы можем через вас, через Кавказ выходить в Турцию, Европу, через дорогу Карс-Ахалкалаки. Но и паромные переправы стали большие. И мы развили свою инфраструктуру до Китая, до Тихого океана. Так что у нас, не имея никаких политических проблем и никаких других проблем, развивать отношения в торговле, политике есть все возможности.

Завтра Тюркский совет, я его предложил в Нахчыване десять лет назад. И спасибо, что Вы предложили мне стать почетным председателем. С удовольствием я принимаю, Ильхам Гейдарович, потому что хочу продолжать способствовать укреплению отношений наших государств, совместному развитию тюркоязычных государств, уже от слова тюркоязычных надо переходить на другое что-то, на тюркские государства. Надо подумать. Поэтому благодарен за приглашение, в Казахстане очень внимательно следят, любят Азербайджан, уважают, ценят. И мы наблюдаем за хорошим развитием государства. Успехов Вам, Ильхам Гейдарович.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо большое, Нурсултан Абишевич, за добрые слова о нашей стране. Хотел бы, в свою очередь, сказать, что мы брали пример градостроительства с Ваших инициатив по строительству прекрасного города Нур-Султан, который по праву носит Ваше имя, потому что Вы его построили с нуля. И часто бывая в Нур-Султане, я видел стремительные преобразования. Через год-два приедешь и как будто попадаешь в новый город. Особенно я прошлый раз, посещая ЭКСПО, был впечатлен масштабом строительства, уровнем архитектурного мастерства и продуманностью. Я знаю, что за каждым зданием, может быть, даже за каждым деревом, которое возведено или выращено в Нур-Султане, стоите Вы лично. Без Вашего наставления, без Ваших инструкций, конечно же, этот градостроительный ансамбль не выглядел бы так впечатляюще, как он выглядит, и не был так удобен для тех, кто там живет. Поэтому, думаю, для многих стран Нур-Султан является примером современного градостроительства, сочетающего в себе модернизм, традиции, а также комфорт. И конечно же, успехи Казахстана, который сегодня играет важную роль в международных делах, активно развивается, связаны с Вашим именем. Казахскому народу, нашим братьям повезло, что у истоков независимости стояли Вы. Таким образом, Казахстан избежал многих потрясений, которые выпали на нашу долю, на долю других бывших республик СССР, где в первые годы независимости к власти пришли деструктивные силы. Поэтому мы очень высоко ценим Ваш вклад в развитие Казахстана, Ваше отношение к нашей стране. Я знаю, что в рамках международных организаций, где Азербайджан не является членом, вы всегда защищали нас, поддерживали нас. Это знает каждый житель Азербайджана, и к Вам относятся с большим уважением и любовью. Я очень рад Вас видеть, рад тому, что Вы продолжаете Вашу активную деятельность на благо Вашей страны.

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