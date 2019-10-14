14 октября состоялся совместный ужин президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиева с главами государств и правительств, участвующими в проходящем в Баку VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
14 октября состоялся совместный ужин президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиева с главами государств и правительств, участвующими в проходящем в Баку VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Дата: 2019/10/14 23:57
Раздел: Азербайджан, Мир
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