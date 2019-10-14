«Турция и Азербайджан одна нация — два государства».

Как сообщает АПА, об этом сегодня в Баку на международной медиа-конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», заявил глава МИД Турциии Мовлуд Чавушоглу .

М.Чавушоглу отметил, что, как говорил Ильхам Алиев, у одного народа не может быть две диаспоры: «Мы объединили наши силы и за рубежом. Там, где мы отсутствуем, Азербайджан всегда защищает Турцию, турецкий народ. Мы также защищаем Азербайджан там, где его нет — это наш долг».

Minval.az