«В Азербайджане мы чувствуем себя как дома».

Как сообщает Report, об этом на заседании Всемирного турецкого делового совета заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции привел в качестве примера слова из стихотворения Бахтияра Вахабзаде «Азербайджан-Турция».

Турецкий лидер отметил, что такое же отношение у них и к Туркменистану, с которой одинаковы как язык, так и религия.

Касаясь совместной деятельности азербайджанской и турецкой диаспор, Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, у одной нации, двух государств не может быть двух диаспор».

Президент Турции добавил, что нет такого вопроса, с которым не могли бы справиться диаспоры двух государств.

Minval.az